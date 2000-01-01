Россия предложила стать посредником в переговорах США и ПА
Россия предложила принять участие во встречи между США и Палестинской администрацией, сообщил Барак Равид со ссылкой на западных дипломатов в эфире 13 канала.
Согласно дипломатическим источникам, ООН и ЕС поддерживают российскую инициативу и рассматривают ее как способ создания нового политического процесса, который замедляет или останавливает шаги Израиля в направлении применения суверенитета над Иудеей и Самарией.
"Единственный способ остановить израильскую аннексию - возобновить переговоры между палестинцами и США", - сказал один из западных дипломатов в своем отчете.
Равид отметил, что ПА требует более широких рамок переговоров, включающих США, Россию, ООН и ЕС. В связи с этим, Россия предлагает мини-саммит в Женеве, где будут и арабские государства, такие как Египет, Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Неясно, будет ли Израиль приглашен на саммит.
Согласно докладу Равида, заместитель министра иностранных дел России по Ближнему Востоку Михаил Богданов беседовал со специальным посланником Белого дома Ави Берковицем и представителями Совета национальной безопасности США.
Берковиц не исключил российского предложения, но сказал, что переговоры необходимо вести вокруг плана президента США Дональда Трампа. Богданов также позвонил главному переговорщику ПА Саебу Эрекату и обсудил с ним "помощь "четверки международных посредников" в мирном процессе".