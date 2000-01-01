21.05 08:07 MIGnews.com

Россия предложила стать посредником в переговорах США и ПА

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Россия предложила принять участие во встречи между США и Палестинской администрацией, сообщил Барак Равид со ссылкой на западных дипломатов в эфире 13 канала.Согласно дипломатическим источникам, ООН и ЕС поддерживают российскую инициативу и рассматривают ее как способ создания нового политического процесса, который замедляет или останавливает шаги Израиля в направлении применения суверенитета над Иудеей и Самарией."Единственный способ остановить израильскую аннексию - возобновить переговоры между палестинцами и США", - сказал один из западных дипломатов в своем отчете.Равид отметил, что ПА требует более широких рамок переговоров, включающих США, Россию, ООН и ЕС. В связи с этим, Россия предлагает мини-саммит в Женеве, где будут и арабские государства, такие как Египет, Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.Неясно, будет ли Израиль приглашен на саммит.Согласно докладу Равида, заместитель министра иностранных дел России по Ближнему Востоку Михаил Богданов беседовал со специальным посланником Белого дома Ави Берковицем и представителями Совета национальной безопасности США.Берковиц не исключил российского предложения, но сказал, что переговоры необходимо вести вокруг плана президента США Дональда Трампа. Богданов также позвонил главному переговорщику ПА Саебу Эрекату и обсудил с ним "помощь "четверки международных посредников" в мирном процессе".