21.05 21:39 MIGnews.com

Силы безопасности ПА разрывают связь с Израилем

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В четверг, 21 мая, премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе встретился с главами служб безопасности для обсуждения разрыва отношений с Израилем и Соединенными Штатами Америки.Об этом сообщило информационное агентство Wafa.Штайе распорядился немедленно прекратить любые контакты с израильскими коллегами, включая "горячую линию", которой пользовались для обмена информацией в чрезвычайных ситуациях.Более того, он приказал прекратить рабочие встречи между офицерами служб безопасности.На такой шаг в ПА пошли после того, как председатель Махмуд Аббас заявил, что они более не связаны договорами из-за планов Израиля распространить суверенитет на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии.