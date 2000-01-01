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Силы безопасности ПА разрывают связь с Израилем | Фото:21.05 21:39   MIGnews.com

Силы безопасности ПА разрывают связь с Израилем

В четверг, 21 мая, премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе встретился с главами служб безопасности для обсуждения разрыва отношений с Израилем и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщило информационное агентство Wafa.

Штайе распорядился немедленно прекратить любые контакты с израильскими коллегами, включая "горячую линию", которой пользовались для обмена информацией в чрезвычайных ситуациях.

Более того, он приказал прекратить рабочие встречи между офицерами служб безопасности.

На такой шаг в ПА пошли после того, как председатель Махмуд Аббас заявил, что они более не связаны договорами из-за планов Израиля распространить суверенитет на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии.


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