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ПА прекращает обмен информацией с ЦРУ | Фото:21.05 22:30   MIGnews.com

ПА прекращает обмен информацией с ЦРУ

Палестинская автономия прекращает обмен информацией в сфере безопасности с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки.

Об этом 21 мая заявил секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Эрекат.

По его словам, соответствующее решение было принято из-за протеста против планов Израиля распространить суверенитет на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии.

"В течение 48 часов американская разведывательная служба была уведомлена о том, что соглашение с ними больше не действует", – подчеркнул Эрекат.


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