Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












ПА хочет и дальше координировать действия с Израилем | Фото:21.05 18:42   MIGnews.com

ПА хочет и дальше координировать действия с Израилем

Несмотря на объявление о разрыве всех связей с Израилем, сделанное главой администрации Палестинской автономии Махмудом Аббасом, ПА намерена и дальше сотрудничать с официальным Иерусалимом в сфере безопасности.

Об этом в четверг, 21 мая, сообщает "12 канал" со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из палестинской администрации.

По его словам, чиновники ПА будут и впредь делать все возможное, чтобы предотвратить теракты против граждан Израиля.

Мало того, чиновник поклялся, что даже если сотрудничество действительно будет прекращено, то террористическим организациям не позволят свободно действовать в районах, находящихся под контролем палестинской администрации.

По данным издания, некоторая координация между израильскими и палестинскими службами безопасности будет необходима в любом случае, поскольку официальный Иерусалим контролирует ряд контрольно-пропускных пунктов и дорог на Западном берегу и для того, чтобы палестинские арабы могли ими воспользоваться, руководству ПА придется координировать свои действия с правительством Израилем.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:35
Израиль сорвал поставку в Газу крупной партии наркотиков
19:14
Встреча Нетаниягу и Ганца завершена: что обсуждали
19:03
Тель-Авив: зараженная воспитательница детсада – здорова
18:21
Сирия должна Ирану $30 млрд за защиту режима Башара Асада
18:00
Бней-Брак: озвучена дата открытия школ и детсадов
17:39
Россия предложила стать посредником в переговорах США и ПА
17:18
Хочу сделать страну лучше: Гади Айзенкот идет в политику
17:12
СМИ: Кадыров госпитализирован с подозрением на COVID-19
16:36
Загадка нового лидера Даиш
16:29
Коронавирус в тель-авивской школе
16:15
После коронавируса: рост алии на 20%
15:54
Израильтянина обвинили в призывах "линчевать" Нетаниягу
15:33
Эпидемия коронавируса ударит по зарплате в Израиле
14:49
В Израиле останется до 400 тысяч безработных
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  