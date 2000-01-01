ПА хочет и дальше координировать действия с Израилем
Несмотря на объявление о разрыве всех связей с Израилем, сделанное главой администрации Палестинской автономии Махмудом Аббасом, ПА намерена и дальше сотрудничать с официальным Иерусалимом в сфере безопасности.
Об этом в четверг, 21 мая, сообщает "12 канал" со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из палестинской администрации.
По его словам, чиновники ПА будут и впредь делать все возможное, чтобы предотвратить теракты против граждан Израиля.
Мало того, чиновник поклялся, что даже если сотрудничество действительно будет прекращено, то террористическим организациям не позволят свободно действовать в районах, находящихся под контролем палестинской администрации.
По данным издания, некоторая координация между израильскими и палестинскими службами безопасности будет необходима в любом случае, поскольку официальный Иерусалим контролирует ряд контрольно-пропускных пунктов и дорог на Западном берегу и для того, чтобы палестинские арабы могли ими воспользоваться, руководству ПА придется координировать свои действия с правительством Израилем.