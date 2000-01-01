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Бизнесмен из Хеврона поедет в Бахрейн по приглашению Трампа 21.05 07:25   MIGnews.com

Палестинский олигарх игнорирует бойкот форума в Бахрейне

Первым, кто проигнорировал бойкот Палестинской администрации против встречи президента США Дональда Трампа по мирному плану 25 июня в Бахрейне, является палестинский бизнесмен из Хеврона Ашраф Джабари, сообщает Jpost.

Утром в понедельник он получил и принял приглашение на встречу в Бахрейне, где Трамп должен обнародовать экономические аспекты своего мирного плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Джабари поедет в качестве представителя Торговой палаты Иудеи и Самарии.

«Я видел, что ПА и другие группировки призывают к бойкоту», - сказал Джабари. «Я не знаю, кто еще из палестинских бизнесменов согласился присутствовать.

«Я только слышал, что [бизнесмен] Башар Аль-Масри сказал, что получил приглашение, но не собирается ехать. В ближайшие несколько дней я буду консультироваться с моими друзьями о нашем участии в конференции», - сказал Джабари.

Он добавил, что для него важна экономическая возможность, предоставленная собранием, а не какая-либо связь с более крупной дипломатической сделкой.

По словам Джабари, это важное экономическое собрание, и вполне естественно, что бизнесмены приглашены.


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