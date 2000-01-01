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Израиль одобрил ввоз бронетехники в ПА | Фото:21.05 18:51   MIGnews.com

Израиль одобрил ввоз бронетехники в ПА

По данным YNet, Палестинская администрация под руководством Махмуда Аббаса получила бронетехнику от Европейского Союза. Израиль одобрил ввоз техники после нескольких лет отсрочек.

Бронированные машины были доставлены в Самарию через Иорданию с одобрения Израиля.

В последние годы Палестинская администрация неоднократно требовала, чтобы Израиль одобрил въезд бронированных автомобилей, но их просьба отклонялась раз за разом.

Ранее ЦАХАЛ оправдывал потребность ПА в бронированных автомобилях для защиты правительства от арабских экстремистских элементов. YNet предполагает, что одобрение на ввоз в нынешний политический период призвано смягчить критику и разочарование в Палестинской администрации и поддержать тесную координацию в сфере безопасности.

Около трех месяцев назад председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас объявил, что Рамалла откажется от всех налоговых поступлений от Израиля - около 500 миллионов шекелей - в ответ на решение Израиля отказаться от выплат семьям террористов.


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