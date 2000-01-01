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Израильским арабам разрешат работать в Саудии 21.05 13:22   MIGnews.com

Израильским арабам разрешат работать в Саудии

Издание The Globes сообщает о том, что правительство Саудовской Аравии намерено начать выдачу разрешений на работу и виз на постоянное жительство гражданам Израиля - израильским арабам.

Это станет частью реформ системы въезда в страну, в рамках которых визы на постоянное место жительства будут выдаваться инвесторам, предпринимателям, инженерам - но также и, например, кассирам.

Совет Шуры Саудовской Аравии одобрил соответствующие планы и саудовское правительство в течение трех месяцев представит подробный план реформ.

В рамках изменений отношений между Саудовской Аравией и Израилем, этот новый план позволит израильским арабам работать в Саудовской Аравии. Арабские выпускники израильских университетов считаются хорошими профессионалами в арабском мире, и теперь для них открывается возможность трудоустройства в Саудии, в которой работают миллионы граждан других арабских государств.

В настоящее время все иностранцы работают в королевстве по временным разрешениям сроком на один год. Одним из условий продления является гарантия гражданина Саудии, представляющего рабочее место иностранцу. Правительство может в любой момент депортировать иностранного рабочего.

По сообщениям в саудовской прессе, цель визовых реформ - привлечь инвесторов и профессионалов, которые помогут в осуществлении курса экономических изменений в стране, проводимого наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Бин Салман стремится провести структурные реформы, снизить зависимость от экспорта нефти и развивать другие сферы промышленности.

В Саудовской Аравии в настоящий момент проживает 11-12 миллионов иностранцев - больше трети всего населения страны. Иностранцы заняты во всех отраслях - от уборки и до работы в инженерных проектах, планировании и медицине. При этом официальный уровень безработицы в Саудовской Аравии превышает 12 процентов.

Не все довольны решением Совета Шуры. Оно было принято большинством в 77 голосов - против 54 голосовавших против. Противники реформ утверждают, что открытие саудовского рынка приведет к наплыву арабов из бедных стран, что еще больше увеличит безработицу среди саудов.


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