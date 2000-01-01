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Трамп привезет в Израиль от Саудов `сделку мечты` 21.05 07:55   MIGnews.com

Трамп привезет в Израиль от Саудов "сделку мечты"

Гробовое молчание в арабской прессе, последовавшее за сообщениями о саудовском проекте “частичной нормализации” отношений арабских государств с Израилем в обмен на прекращение строительства в поселениях говорит о том, что у плана есть солидные основания.

Подобные проекты регулярно сливались в прессу и в прошлом - но за этим всегда следовали официальные опровержения - и арабов, и Израиля. На этот раз арабские аналитики и эксперты предпочитают занять себя другими делами - но отрицаний нет.

Рамки сделки, скорее всего, были оговорены на встречах Трампа с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом ан-Нахьяном и вице-наследным принцем и министром обороны Саудовской Аравии в Вашингтоне. Встречи прошли непосредственно перед отбытием Трампа в Эр-Рияд.

Проект предусматривает разрешение израильским бизнесам открывать отделения в странах Залива, дает израильским самолетам право пролета над территорией ОАЭ и разрешает установить прямые телефонные линии между Израилем, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Впервые в истории палестино-израильского конфликта, такой проект не требует полной израильской эвакуации “за границы 1967 года”. Вместо этого речь идет о “дорожной карте” - серии шагов сторон навстречу друг другу. Первым таким шагом станет замораживание Израилем строительства в поселениях.

Обозреватель газеты Гаарец Цви Барель отмечает, что “лидеры большинства арабских стран имеют много общего с израильскими правыми”. Обе стороны рассматривают президента Трампа в качестве глотка свежего воздуха после восьми лет Барака Обамы в Белом Доме. Обе стороны заинтересованы в ограничении влияния Ирана на Ближнем Востоке. Ни Израиль, ни страны Залива не заинтересованы в альтернативной Соединенным Штатам сверхдержаве. Арабы Залива дорожат уникальными отношениями с Америкой, которые строились на протяжении десятилетий.

В прошлом государства Залива традиционно присоединялись к мирным инициативам, исходившим от Египта. В этом отношении саудовская мирная инициатива 2002 года стала исключением, утонувшим в море израильских возражений. Уникальность сегодняшней ситуации в том, что Саудовской Аравии для того, чтобы протолкнуть свою инициативу, не требуется поддержки арабского мира. Сирия исключена из АРабской Лиги, Ливия развалилась на части, Ирак считается иранским сателлитом, Иордания и Египет живут на саудовские деньги.. Нормализация между Израилем и странами Залива не будет автоматически означать примирения со всем арабским миром - но может оказаться большим шагом вперед.
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