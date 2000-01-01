21.05 07:49 MIGnews.com
Арестованы 10 подозреваемых террористов в Иудее и Самарии
10 подозреваемых в причастности к террору и беспорядкам были арестованы в ночь с субботы, 20 мая, на воскресенье, 21 мая, на территории Иудеи и Самарии силами безопасности Израиля.
Кроме того, ряд членов террористической организации PFLP (Народный фронт освобождения Палестины - ред.) были арестованы в Рамаллахе в рамках постоянных усилий по борьбе с этой группировкой.
Подозреваемые террористы были доставлены службой безопасности для проведения допроса. Введется расследование.
Детали уточняются.
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