21.05 07:49 MIGnews.com

Арестованы 10 подозреваемых террористов в Иудее и Самарии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

10 подозреваемых в причастности к террору и беспорядкам были арестованы в ночь с субботы, 20 мая, на воскресенье, 21 мая, на территории Иудеи и Самарии силами безопасности Израиля.Кроме того, ряд членов террористической организации PFLP (Народный фронт освобождения Палестины - ред.) были арестованы в Рамаллахе в рамках постоянных усилий по борьбе с этой группировкой.Подозреваемые террористы были доставлены службой безопасности для проведения допроса. Введется расследование.Детали уточняются.