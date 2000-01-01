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21.05 07:20   MIGnews.com

Беннет провалит план арабского строительства в зоне С

В окружении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опасаются, что лидер Еврейского Дома Нафтали Беннет предотвратит осуществление планов палестинского строительства в “зоне С”.

Нетаниягу, перед началом официального визита президента США Дональда Трампа необходимо продемонстрировать готовность Израиля к “осуществлению мер взаимного доверия”. Одной из таких мер является план строительства в зоне С палестинцами, который должен обсуждаться сегодня, 21 мая на заседании кабинета. Существует опасение, что Беннет предпримет все меры для того, чтобы план провалили.
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