21.05 13:26 MIGnews.com

ХАМАС приговорил “убийц Фукаха” к смерти

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В Газе завершился суд над тремя палестинцами, обвиненными в убийстве одного из военных командиров ХАМАСа, Мазена Фукаха.Все трое признаны виновными и приговорены к смертной казни.Фуках, отбывавший в израильской тюрьме заключение за терроризм, был освобожден по сделке Гилада Шалита. Его убили в собственном доме 24 марта 2017 года.По версии ХАМАСа, в заговоре против Фукаха участвовали 45 “коллаборационистов”, получавших прямые указания от ШАБАК. Они также давали израильтянам координаты различных военных объектов ХАМАСа и участвовали в ликвидации других командиров. Одновременно, утром 16 мая ХАМАС показал по ТВ 14-минутный документальный фильм о расследовании дела.