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Сауды готовы помочь Израилю наладить мир со странами Залива | Фото: U.S. Department of State/Flickr21.05 07:18   MIGnews.com

Сауды готовы помочь Израилю наладить мир со странами Залива

Саудовский король Салман верит в силы американского президента Дональда Трампа сдвинуть с мертвой точки палестино-израильский мирный процесс. Об этом госсекретарю Рексу Тиллерсону сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, отметив, что сауды готовы в этом помочь.

Он утверждает, что мирный процесс между Израилем и палестинцами является одним из центральных вопросов, которые обсуждали Трамп и Салманом.

"Королевство с оптимизмом рассматривает новый подход и решимость президента Трампа, которые действительно могут привести к завершению этого многолетнего конфликта. Безусловно, у него имеется свое видение, и мы верим, что у него есть сила и решительность. И королевство Саудовская Аравия готово работать с Соединенными Штатами, чтобы добиться мира между израильтянами и палестинцами, а также израильтянами и арабами", - сказал Адель аль-Джубейр.
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