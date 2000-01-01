21.05 07:18 MIGnews.com

Сауды готовы помочь Израилю наладить мир со странами Залива

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Саудовский король Салман верит в силы американского президента Дональда Трампа сдвинуть с мертвой точки палестино-израильский мирный процесс. Об этом госсекретарю Рексу Тиллерсону сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, отметив, что сауды готовы в этом помочь.Он утверждает, что мирный процесс между Израилем и палестинцами является одним из центральных вопросов, которые обсуждали Трамп и Салманом."Королевство с оптимизмом рассматривает новый подход и решимость президента Трампа, которые действительно могут привести к завершению этого многолетнего конфликта. Безусловно, у него имеется свое видение, и мы верим, что у него есть сила и решительность. И королевство Саудовская Аравия готово работать с Соединенными Штатами, чтобы добиться мира между израильтянами и палестинцами, а также израильтянами и арабами", - сказал Адель аль-Джубейр.