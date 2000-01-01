21.04 08:52 MIGnews.com

Посланник ООН обвиняет Израиль в убийстве детей

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Специальный представитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов резко отреагировал на сообщения о гибели палестинского подростка, которые были убиты в ходе "марша возвращения" в пятницу, 20 апреля.На своей странице в Twitter спецпредставитель обвинил Израиль в убийстве палестинских детей."Это возмутительно – стрелять в детей! Каким образом сегодняшнее убийство ребенка в Газе поможет приблизиться к миру? Никак не поможет! Оно лишь подпитывает гнев и породит больше убийств. Детей нужно защищать от насилия, а не убивать! Этот трагический инцидент должен быть расследован", - написал Младенов.В пятницу, 21 апреля в ходе массовых беспорядков были убиты 4 палестинца. Также более 600 арабов получили ранения в результате столкновений с израильскими силами безопасностями.