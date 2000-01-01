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Посланник ООН обвиняет Израиль в убийстве детей21.04 08:52   MIGnews.com

Посланник ООН обвиняет Израиль в убийстве детей

Специальный представитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов резко отреагировал на сообщения о гибели палестинского подростка, которые были убиты в ходе "марша возвращения" в пятницу, 20 апреля.

На своей странице в Twitter спецпредставитель обвинил Израиль в убийстве палестинских детей.

"Это возмутительно – стрелять в детей! Каким образом сегодняшнее убийство ребенка в Газе поможет приблизиться к миру? Никак не поможет! Оно лишь подпитывает гнев и породит больше убийств. Детей нужно защищать от насилия, а не убивать! Этот трагический инцидент должен быть расследован", - написал Младенов.

В пятницу, 21 апреля в ходе массовых беспорядков были убиты 4 палестинца. Также более 600 арабов получили ранения в результате столкновений с израильскими силами безопасностями.
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