Либерман: Смерть палестинского подростка - на ХАМАСе
Единственными виновниками смерти 15-летнего палестинца в ходе пятничных беспорядков на границе с сектором Газа являются лидеры ХАМАСа.
Об этом заявил министр обороны Авигдор Либерман, сообщает в субботу, 21 апреля The Times of Israel.
"Эти трусливые главари ХАМАСа прячутся за спинами детей и женщин, которых используют в качестве живого щита. И делают это лишь для того, чтобы продолжать рыть туннели и вести террористическую деятельность, направленную против государства Израиль", - написал глава оборонного ведомства на своей странице в Twitter.
"В прошлом мы уже видели, как в террористических целях использовались учреждения Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, больницы и мечети. В ходе вчерашних беспорядков на границе ЦАХАЛ проявил себя как самая высокоморальная армия в мире, которая сделала все возможное для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - добавил министр.
В пятницу в пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что расследуют смерть палестинского подростка Мухаммеда Ибрагима Аюба.
Уточнялось, что в целом в пятничных беспорядках погибли четверо палестинцев.