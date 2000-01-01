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Либерман: Смерть палестинского подростка - на ХАМАСе | Фото:22.04 07:11   MIGnews.com

Либерман: Смерть палестинского подростка - на ХАМАСе

Единственными виновниками смерти 15-летнего палестинца в ходе пятничных беспорядков на границе с сектором Газа являются лидеры ХАМАСа.

Об этом заявил министр обороны Авигдор Либерман, сообщает в субботу, 21 апреля The Times of Israel.

"Эти трусливые главари ХАМАСа прячутся за спинами детей и женщин, которых используют в качестве живого щита. И делают это лишь для того, чтобы продолжать рыть туннели и вести террористическую деятельность, направленную против государства Израиль", - написал глава оборонного ведомства на своей странице в Twitter.

"В прошлом мы уже видели, как в террористических целях использовались учреждения Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, больницы и мечети. В ходе вчерашних беспорядков на границе ЦАХАЛ проявил себя как самая высокоморальная армия в мире, которая сделала все возможное для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - добавил министр.

В пятницу в пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что расследуют смерть палестинского подростка Мухаммеда Ибрагима Аюба.

Уточнялось, что в целом в пятничных беспорядках погибли четверо палестинцев.

Напомним, ранее Евросоюз призвал расследовать смерть палестинского мальчика.

В заявлении, распространенном ЕС, заявляется о недопустимости применения оружия против "мирных демонстрантов", в том числе детей.
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