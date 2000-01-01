ХАМАС грозится отомстить Израилю за убийство Фади аль-Батша

К тому же террористическая группировка разместила на своем официальном сайте специальное заявление, в котором утверждается, что убитый ученый был одним из членов этой организации.
Однако израильские источники сообщали, что Басем Фаади аль-Баташ мог быть связан с программой разработки беспилотных летательных аппаратов для сектора Газы – на это указывают некоторые пункты его резюме. Кроме того, в Малайзии он исполнял функции имама в местной мечети (той самой, на пороге которой он был застрелен), где объяснял прихожанам, какие проблемы создает палестинцам "сионистская блокада".
Напомним, 35-летний Фади Мухаммад аль-Батш был убит в столице Малайзии в субботу, 21 апреля. По предварительным данным, он был застрелен двумя мотоциклистами, когда шел в мечеть для утренней молитвы. В него было выпущено от 14 до 20 пуль.
Отмечается, что это после этого высокопоставленный представитель террористической организации "Исламский джихад", обвинил израильскую службу внешней разведки "Мосад" в убийстве аль-Батша, призвав малазийские власти "расследовать инцидент, прежде чем те, кто несет ответственность за это убийство, покинут страну".