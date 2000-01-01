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Иран грозится `уничтожить` Израиль | Фото:21.04 20:26   MIGnews.com

Иран грозится "уничтожить" Израиль

В течение 25 лет иранские силы "уничтожат" Израиль. Об этом заявил начальник штаба армии Ирана Абдулрахим Мусави в интервью новостному агентству Fars, сообщает в субботу, 21 апреля The Times of Israel.

По данным издания, такие комментарии были сделаны на фоне атаки на базу Т4 в Сирии, в результате которой погибли 7 иранских военных.

В беседе с журналистами Мусави подчеркнул, что иранские ракеты "могут поразить любую цель в Израиле".

"Армия будет двигаться рука об руку с КСИР, чтобы разрушительная система рухнула, и сионистский режим будет уничтожен", - отметил генерал.

Напомним, вчера заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами также обрушился с угрозами на Израиль.

Выступая на политическом митинге в Тегерана, замкомандира армией Ирана напомнил, что израильские авиабазы находятся в пределах досягаемости иранских ракет.

"Послушайте, если начнется какая-либо прямая конфронтация с Израилем, за ней обязательно последует ваше уничтожение", - обратился он к израильскому правительству.
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