В течение 25 лет иранские силы "уничтожат" Израиль. Об этом заявил начальник штаба армии Ирана Абдулрахим Мусави в интервью новостному агентству Fars, сообщает в субботу, 21 апреля The Times of Israel.
По данным издания, такие комментарии были сделаны на фоне атаки на базу Т4 в Сирии, в результате которой погибли 7 иранских военных.
В беседе с журналистами Мусави подчеркнул, что иранские ракеты "могут поразить любую цель в Израиле".
"Армия будет двигаться рука об руку с КСИР, чтобы разрушительная система рухнула, и сионистский режим будет уничтожен", - отметил генерал.