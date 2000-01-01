ЕС призвал расследовать гибель 15-летнего палестинца из Газы

В заявлении, распространенном ЕС, заявляется о недопустимости применения оружия против "мирных демонстрантов", в том числе детей.
Напомним, что палестинский подросток был убит вчера, 20 апреля, во время беспорядков у израильской границы. По мнению Младенова, в смерти подростка виноват Израиль.
"Это возмутительно – стрелять в детей! Каким образом убийство ребенка в Газе поможет приблизиться к миру? Никак! Оно лишь усиливает гнев и приведет к новым убийствам. Детей нужно защищать от насилия, а не убивать! Этот трагический инцидент должен быть расследован", - написал посланник ООН на своей странице в Twitter.
При этом Младенова не возмутило то, что жителями Газы и их детьми манипулируют лидеры ХАМАС, умышленно посылая их на опасность.
Отметим, что руководство ЦАХАЛа неоднократно предупреждало палестинцев держаться подальше от границы и не участвовать в беспорядках.
Ранее министр обороны Авигдор Либерман заявил, что единственными виновниками смерти палестинского подростка, убитого накануне во время "марша возвращения" на границе сектора Газы, являются главари ХАМАСа.
Глава оборонного оборонного ведомства назвал их "трусливыми лидерами, которые прячутся за спинами детей и женщин".
Он также обратился к жителям Газы: "Не приближайтесь к разделительному сооружению. Не подтвергайте свою жизнь опасности".
В армейской пресс-службе подчеркнули, что проводят собственное расследование сообщений о гибели подростка.
По данным Минздрава анклава, 15-летний Мухаммед Ибрагим Аюб погиб из-за действий военнослужащих ЦАХАЛа. Кроме него жертвами вчерашнего "марша возращения" стали еще три молодых жителя Газы.
Уточянется, что свыше 700 арабов в ходе пятничных беспорядков получили различные повреждения.