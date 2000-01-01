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`Главари ХАМАСа трусливо прячутся за женщинами и детьми` | Фото:21.04 16:42   MIGnews.com

"Главари ХАМАСа трусливо прячутся за женщинами и детьми"

Заявление спецпосланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова, обвинившего Израиль в стрельбе по палестинским детям, вызвало резкую реакцию партии НДИ, назвавшей его лицемером, занимающим никому не нужную должность.
`Главари ХАМАСа трусливо прячутся за женщинами и детьми` | Фото:
"Вы хоть когда-нибудь выступите против террористической организации ХАМАС, целенаправленно отправляющей детей участвовать в беспорядках в приграничной зоне? Израиль предпринимает абсолютно законные и обоснованные меры для защиты своих границ. Ваши слова лишь поощряют террористов продолжать атаки и бросать детей на приграничный забор".

Министр обороны Авигдор Либерман заявил, что в смерти 15-летнего палестинского подростка виновны главари ХАМАСа, которые трусливо прячутся за спинами женщин и детей.
`Главари ХАМАСа трусливо прячутся за женщинами и детьми` | Фото:

"Они выставляют их в качестве человеческих щитов для того, чтобы продолжать рыть атакующие туннели и вести террористическую деятельность, направленную против Государства Израиль. В прошлом мы уже видели, как в террористических целях использовались учреждения Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, больницы и мечети. В ходе вчерашних беспорядков на границе ЦАХАЛ проявил себя как самая высокоморальная армия в мире. Было сделано все для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Я вновь повторяю, обращаясь к жителям Газы: не приближайтесь к пограничному забору", - подчеркнул Авигдор Либерман.
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