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Огненный воздушный змей из Газы поджог склад | Фото:21.04 15:54   MIGnews.com

Огненный воздушный змей из Газы поджог склад

Минувшей ночью воздушный змей с зажигательной смесью поджег склад на израильской земле.

Об этом в субботу, 21 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, причиной возгорания стал поджог, осуществленный палестинцами с помощью воздушного змея и привязанной к нему капсулы с горючей смесью и сухой соломой.

Уточняется, что постройка сгорела почти полностью, хозяйству причинен огромный материальный ущерб. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что огненных воздушных змеев из Газы начали еще вчера во время очередной демонстрации "марша возвращения". Некоторым из них удалось перелететь через забор безопасности, тогда их быстро потушили. На отдельных летательных аппаратах была изображена свастика.

По данным министерства здравоохранения в Газе, во время столкновения с израильскими солдатами на границе с Израилем было убито 39 человек.

Количество пострадавших, от пуль и слезоточивого газа, составляет минимум 445 человек.

Как сообщалось ранее, четвертая пятница "Марша великого возвращения" посвящена палестинским заключенным в израильских тюрьмах и "павшим мученикам".


Отметим, что воздушных змеев палестинцы используют уже несколько недель. Это оружие оказалось достаточно эффективным.
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