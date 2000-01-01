21.04 15:54 MIGnews.com
Огненный воздушный змей из Газы поджог склад
Минувшей ночью воздушный змей с зажигательной смесью поджег склад на израильской земле.
Об этом в субботу, 21 апреля сообщает The Times of Israel
.
По данным издания, причиной возгорания стал поджог, осуществленный палестинцами с помощью воздушного змея и привязанной к нему капсулы с горючей смесью и сухой соломой.
Уточняется, что постройка сгорела почти полностью, хозяйству причинен огромный материальный ущерб. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, что огненных воздушных змеев из Газы начали еще вчера во время очередной демонстрации "марша возвращения"
. Некоторым из них удалось перелететь через забор безопасности, тогда их быстро потушили. На отдельных летательных аппаратах была изображена свастика.
По данным министерства здравоохранения в Газе, во время столкновения с израильскими солдатами на границе с Израилем было убито
39 человек.
Количество пострадавших, от пуль и слезоточивого газа, составляет минимум 445 человек.
Как сообщалось ранее, четвертая пятница "Марша великого возвращения" посвящена палестинским заключенным в израильских тюрьмах и "павшим мученикам".
Отметим, что воздушных змеев палестинцы используют уже несколько недель. Это оружие оказалось достаточно эффективным.
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