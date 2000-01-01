Палестинцы обвиняют Израиль в убийстве инженера в Малайзии
Семья палестинского профессора и члена ХАМАСа Басема Фаади аль-Баташа обвинила "Моссад" в убийстве их родственника в Малайзии. Об этом говорится в заявлении, которое распространили близкие Баташа:
"Мы обвиняем Моссад в покушении на убийство".
Семья инженера призвала власти Малайзии расследовать убийство Баташа и "арестовать виновных в его гибели, прежде чем они сбегут из страны". Также родственники попросили вернуть его тело в Газу.
Руководство ХАМАСа сообщило, что Басем Фаади аль-Баташ был их ученым-исследователем, который специализировался на вопросах энергетики. При этом группировка (на удивление) не обвинила Израиль в убийстве одного из членов ХАМАСа, а назвала Баташа "мучеником".
Власти Израиля отказались давать комментарии по этому инциденту, информирует Times of Israel.
В субботу утром, 21 апреля, неизвестные на мотоцикле расстреляли палестинского инженера. Баташ был убит по дороге на утреннюю молитву.