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21.04 13:43   MIGnews.com

Палестинцы обвиняют Израиль в убийстве инженера в Малайзии

Семья палестинского профессора и члена ХАМАСа Басема Фаади аль-Баташа обвинила "Моссад" в убийстве их родственника в Малайзии. Об этом говорится в заявлении, которое распространили близкие Баташа:

"Мы обвиняем Моссад в покушении на убийство".

Семья инженера призвала власти Малайзии расследовать убийство Баташа и "арестовать виновных в его гибели, прежде чем они сбегут из страны". Также родственники попросили вернуть его тело в Газу.

Руководство ХАМАСа сообщило, что Басем Фаади аль-Баташ был их ученым-исследователем, который специализировался на вопросах энергетики. При этом группировка (на удивление) не обвинила Израиль в убийстве одного из членов ХАМАСа, а назвала Баташа "мучеником".

Власти Израиля отказались давать комментарии по этому инциденту, информирует Times of Israel.

В субботу утром, 21 апреля, неизвестные на мотоцикле расстреляли палестинского инженера. Баташ был убит по дороге на утреннюю молитву.
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