21.04 13:43 MIGnews.com

Палестинцы обвиняют Израиль в убийстве инженера в Малайзии

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Семья палестинского профессора и члена ХАМАСа Басема Фаади аль-Баташа обвинила "Моссад" в убийстве их родственника в Малайзии. Об этом говорится в заявлении, которое распространили близкие Баташа:"Мы обвиняем Моссад в покушении на убийство".Семья инженера призвала власти Малайзии расследовать убийство Баташа и "арестовать виновных в его гибели, прежде чем они сбегут из страны". Также родственники попросили вернуть его тело в Газу.Руководство ХАМАСа сообщило, что Басем Фаади аль-Баташ был их ученым-исследователем, который специализировался на вопросах энергетики. При этом группировка (на удивление) не обвинила Израиль в убийстве одного из членов ХАМАСа, а назвала Баташа "мучеником".Власти Израиля отказались давать комментарии по этому инциденту, информирует Times of Israel.В субботу утром, 21 апреля, неизвестные на мотоцикле расстреляли палестинского инженера. Баташ был убит по дороге на утреннюю молитву.