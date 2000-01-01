21.04 11:42 MIGnews.com

Данон требует от ООН осудить ХАМАС

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Посол Израиля в ООН Дани Данон прокомментировал вчерашние беспорядки у пограничного забора между Израилем и Газой, в ходе которых были убиты 4 палестинца.Дипломат призвал Организацию Объединенных Наций осудить террористическую группировку ХАМАС за подстрекательство к насилию."ХАМАС продолжает подстрекать к насилию против Израиля, так как мятежники использовали зажигательные смеси и другие средства в попытках нанести ущерб оградительному забору и проникнуть на нашу суверенную территорию. Я призывают всех должностных лиц ООН осудить ХАМАС за поощрение насилия, содействие нестабильности и за презренный акт использования женщин и детей в этой опасной ситуации", - заявил Дани Данон.В пятницу, 21 апреля, около 3 000 палестинцев пришли на границу между Израилем и Газой. Арабы жгли шины и другие зажигательные смеси в рамках так называемого "марша возвращения".