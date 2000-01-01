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flickr/Israel Defense Forces 21.04 10:52   MIGnews.com

Силы безопасности арестовали 6 подозреваемых террористов

6 разыскиваемых подозреваемых были арестованы на территории Иудеи и Самарии в ночь на пятницу, 21 апреля, в ходе совместной операции, проведенной силами ЦАХАЛа, пограничной полиции и ШАБАКа.

3 арестованных подозревают в участии в террористической деятельности на местах, а также в участии в демонстрациях насилия против сил безопасности и мирных жителей.

Кроме того, операция израильских сил безопасности и местной полиции выявила оружейный цех на территории Иудеи и Самарии. Израильские силы демонтировали 6 токарных станков, которые использовались для производства оружия. Кроме того, были изъяты части оружия, а мастерская была закрыта.

Все подозреваемые будут допрошены силами безопасности.
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