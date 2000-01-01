"Израиль был готов к войне с Сирией в 2007 году"

Отдавая приказ об авиаударе по ядерному объекту "Аль-Кибар" в сирийском Дейр-эз-Зоре, военное командование Израиля было готово к началу военной конфронтации с южной соседкой, заявил бывший глава Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази.
"В этом никогда нельзя быть уверенным, но я думаю, что шанс был. Не случайно мы тренировали части, дислоцированные на Голанских высотах, не случайно были все эти тренировки. Я не хочу углубляться в детали, но мы действительно были достаточно готовы к другому варианту развития событий", - сказал он в интервью порталу Ynet 21 марта.
Ашкенази отметил, что то, как тихо и безупречно Израиль провел операцию, позволило Асаду сохранить лицо "рассказав своему народу совершенно иную историю".
"После того, как пилоты приземлились, я поднялся на 14-й этаж "Кирии" (штаб-квартира Армии обороны Израиля – ред.), посмотрел из окна на спящий Тель-Авив и выразил надежду, что мы не разбудим жителей как-либо необычно. Прошло несколько часов, прежде чем мы начали осознавать, как другая сторона ответит на произошедшее", - добавил он.
Напомним, что 21 марта закончилась 10-летняя политика молчания, и израильские власти опубликовали материалы об операции "Фруктовый сад", во время которой был уничтожен ядерный реактор в Дейр эз-Зур 5 сентября 2007 года.