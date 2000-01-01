21.03 09:53 MIGnews.com

В Израиле арестован основатель BDS

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20 марта руководитель и сооснователь международного антиизраильского движения Boycott, Divestment, and Sanctions, а также Палестинской кампании за академический и культурный бойкот Израиля Омар Баргути был задержан израильскими правоохранительными органами за уклонение от уплаты налогов.Омар Баргути – уроженец Катара, но рос в Египте. После свадьбы с израильской арабкой он переехал в Акко и получил статус гражданина Израиля. Несмотря на свои призывы бойкотировать израильские ВУЗы, получил степень по философии Тель-Авивского университета.Как сообщает Globes, по данным израильской полиции в период с 2007 по 2017 года, будучи директором палестинской компании по продаже и аренде банкоматов "Национальные вычислительные ресурсы", Баргути не заплатил в израильскую казну около 700 тысяч долларов налоговых отчислений.Отмечается, что, чтобы скрыть деньги от налоговых органов, Баргути держал их на счету одного из палестинских банков. Помимо того, считается, что аналогичным образом он скрывал прибыль, которую получал от своих антиизраильских выступлений, а также роялти от продажи его книг в США.Кредитные карты и записи транзакций, найденные в его доме, подтверждают подозрения полицейских.После допроса в полиции Хайфы Баргути был освобожден под залог и подписку о невыезде, однако его адвокат ходатайствует о смягчении меры пресечения, так как в апреле его подзащитному будет необходимо дважды покинуть территорию Израиля, включая поездку на церемонию награждения за работу в BDS.