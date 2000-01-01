Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Израиле арестован основатель BDS | Фото: Gavin Sullivan/Flickr21.03 09:53   MIGnews.com

В Израиле арестован основатель BDS

20 марта руководитель и сооснователь международного антиизраильского движения Boycott, Divestment, and Sanctions, а также Палестинской кампании за академический и культурный бойкот Израиля Омар Баргути был задержан израильскими правоохранительными органами за уклонение от уплаты налогов.

Омар Баргути – уроженец Катара, но рос в Египте. После свадьбы с израильской арабкой он переехал в Акко и получил статус гражданина Израиля. Несмотря на свои призывы бойкотировать израильские ВУЗы, получил степень по философии Тель-Авивского университета.

Как сообщает Globes, по данным израильской полиции в период с 2007 по 2017 года, будучи директором палестинской компании по продаже и аренде банкоматов "Национальные вычислительные ресурсы", Баргути не заплатил в израильскую казну около 700 тысяч долларов налоговых отчислений.

Отмечается, что, чтобы скрыть деньги от налоговых органов, Баргути держал их на счету одного из палестинских банков. Помимо того, считается, что аналогичным образом он скрывал прибыль, которую получал от своих антиизраильских выступлений, а также роялти от продажи его книг в США.

Кредитные карты и записи транзакций, найденные в его доме, подтверждают подозрения полицейских.

После допроса в полиции Хайфы Баргути был освобожден под залог и подписку о невыезде, однако его адвокат ходатайствует о смягчении меры пресечения, так как в апреле его подзащитному будет необходимо дважды покинуть территорию Израиля, включая поездку на церемонию награждения за работу в BDS.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:40
Ле Пен заняла 3 место на президентских дебатах во Франции
10:02
ХАМАС в панике из-за акций Либермана в отношении UNRWA
09:27
Семьи жертв теракта 9/11 подали в суд на Саудовскую Аравию
09:10
В 2016 году ШАБАК предотвратил 16 атак шахидов
08:22
Израиль разворачивает систему ПРО "Праща Давида"  
08:21
Утверждено строительство самого высокого здания в Израиле
08:05
Глава ФБР подтвердил, что Обама приказал следить за Трампом
07:39
Штаты помогли восстановить страницу ФАТХ в Facebook
07:22
США запретили брать на борт самолета электронные приборы
07:10
Башар Асад надеется, что Путин повлияет на Либермана
06:12
Арестованы ортодоксы, протестовавшие против призыва в армию  
05:55
Украина не пустит на Евровидение конкурсантку из России
04:05
Президент Uber Джефф Джонс обиделся и ушел в отставку
03:12
Вор-неудачник застрял в витрине ограбленного магазина
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus