21.03 08:55 MIGnews.com

В 2016 году ШАБАК предотвратил 16 атак шахидов

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2016 год стал первым за три десятка лет, когда в результате терактов, организованных боевиками сектора Газа, не погиб ни один израильтянин, сообщил директор ШАБАКа Надав Аргаман комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне на ежегодном докладе.В то же время он отмечает, что это означает отнюдь не то, что арабы не пытались навредить евреям. Помимо того, несмотря на кажущееся спокойствие ХАМАСа в секторе Газа, группировка усилила свою злонамеренную деятельность в Иудее и Самарии. При этом палестинские террористы делают упор на массовые атаки с участием смертников."ХАМАС оказался в стратегически незавидном положении и поэтому он заинтересован в подрыве ситуации с безопасностью на Западном Берегу посредством взрывов", - утверждает глава Службы общей безопасности.Чтобы пресечь эти попытки Израиль увеличил давление на сторонников ХАМАСа в Иудее и Самарии, в результате чего за 2016 год были арестованы 1035 предполагаемых членов группировки, вскрыто 114 ячеек террора, на 62% больше, чем годом ранее.По словам Аргамана, усилиями ШАБАКа за год были сорваны 186 терактов с применением огнестрельного оружия, 16 похищений и 16 взрывов шахидов. При этом в докладе не были учтены нападения, предотвращенные другими силовыми структурами, к примеру, полицией или ЦАХАЛом.Стоит отметить, что предотвращение терактов все же не смогло существенно снизить число погибших – в результате террористических атак в 2016 году атак погибли 16 израильтян и один иностранец, 149 человек были ранены, тогда как годом ранее погибших было 20, а раненных 188.Тем не менее, как говорит Аргаман, ни один израильтянин не погиб в результате атак из сектора Газа, хотя в результате "дружественного огня" 8 марта 2016 года погиб один сотрудник Службы общей безопасности.Ситуацию с ракетными обстрелами Надав Аргаман называет относительно спокойной – в течение 2016 года по Израилю было выпущено 23 снаряда, в среднем по 2 ежемесячно. В ШАБАКе считают, что большинство ракет были выпущены салафитами, которые таким образом провоцировали Израиля на ответ ХАМАСу.