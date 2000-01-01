21.03 10:02 MIGnews.com

ХАМАС в панике из-за акций Либермана в отношении UNRWA

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Политическое руководство ХАМАСа выражает крайнюю озабоченность в связи с инициативой министра обороны Израиля Авигдора Либермана относительно Агентства Помощи Палестинским Беженцам ООН (UNRWA).Либерман, в ходе недавнего визита в США предложил госсекретарю США Рексу Тиллерсону пересмотреть принципы финансирования UNRWA. Причиной этому является то, что организация не выполняет записанных в уставе задач и фактически превратилась в экономический департамент ХАМАСа.Либерман предложил Тиллерсону установить точные параметры, которые помогут установить, чем точно занимается UNRWA в Газе - помощью гражданскому населению или поддержкой террористической деятельности ХАМАСа.Газета ХАМАСа al-Risala опубликовала интервью с главой департамента беженцев ХАМАСа Иссамом Адваном. Адван предупреждает, что сокращение помощи со стороны UNRWA “негативно повлияет на жизни миллионов беженцев” и тем самым “создаст новый кризис в регионе”.Адван заявил, что у США “нет полномочий” прекращать помощь UNRWA, поскольку организация действует в рамках ООН, и призвал UNRWA “не сдаваться и не прекращать своей гуманитарной работы”.Относительно обвинений Израиля в том, что в рамках организаций UNRWA работают активисты и боевики ХАМАСа Адван сообщил: “Священным правом любого палестинца, работающего в UNRWA является участие в политике. Невозможно требовать от палестинца отказаться от его права помогать палестинскому делу в обмен на пост в структурах UNRWA”.Адван заявил, что UNRWA не имеет права увольнять работников за связи с ХАМАСом, поскольку такой предлог является “расистским”.