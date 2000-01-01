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Попытка нападения на солдат ЦАХАЛа на Западном берегу | Фото:21.02 07:22   MIGnews.com

Попытка нападения на солдат ЦАХАЛа на Западном берегу

Согласно сообщениям СМИ, израильские солдаты на Западном берегу в четверг вечером, 20 февраля, открыли огонь по палестинцу, который пытался сбить их на автомобиле.

По сообщениям, мужчина был ранен в результате инцидента на контрольно-пропускном пункте в деревне Бейтин близ Рамаллы. Его состояние неизвестно.

Никто из солдат не пострадал. Сообщается, что войска установили здесь контрольно-пропускной пункт из-за недавних атак с коктейлями Молотова в этом районе.

В начале этого месяца житель Восточного Иерусалима врезался на машине в группу солдат "Голани" в столице на улице Давида Ремеза возле Первой станции, популярного развлекательного центра, ранив 12 из них.


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