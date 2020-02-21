21.02 18:41 MIGnews.com

Видео: бульдозер ЦАХАЛа поверг палестинцев в бегство

עימותים אלימים הכוללים יידוי אבנים וכן יריות פרצו בין פלסטינים לכוחות צה"ל בכפר קדום שבשומרון @OrHeller pic.twitter.com/CGjK9AyhlP — חדשות 13 (@newsisrael13) February 21, 2020

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В пятницу, 21 февраля, в арабской деревне Кфар-Кадум в Самарии произошли ожесточенные столкновения между палестинцами и ЦАХАЛ.Мятежники на очередном пятничном протесте бросили камни в израильских военных, в результате чего пострадал один боец.Позже армейский бульдозер на большой скорости проехался по центральной улице деревни, повергнув палестинцев в бегство. Соответствующее видео распространил 13 канал. По предварительным данным, один человек получил легкие травмы.