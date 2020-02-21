Видео: бульдозер ЦАХАЛа поверг палестинцев в бегство
В пятницу, 21 февраля, в арабской деревне Кфар-Кадум в Самарии произошли ожесточенные столкновения между палестинцами и ЦАХАЛ.
Мятежники на очередном пятничном протесте бросили камни в израильских военных, в результате чего пострадал один боец.
Позже армейский бульдозер на большой скорости проехался по центральной улице деревни, повергнув палестинцев в бегство. Соответствующее видео распространил 13 канал. По предварительным данным, один человек получил легкие травмы.