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Видео: бульдозер ЦАХАЛа поверг палестинцев в бегство | Фото:21.02 18:41   MIGnews.com

Видео: бульдозер ЦАХАЛа поверг палестинцев в бегство

В пятницу, 21 февраля, в арабской деревне Кфар-Кадум в Самарии произошли ожесточенные столкновения между палестинцами и ЦАХАЛ.

Мятежники на очередном пятничном протесте бросили камни в израильских военных, в результате чего пострадал один боец.

Позже армейский бульдозер на большой скорости проехался по центральной улице деревни, повергнув палестинцев в бегство. Соответствующее видео распространил 13 канал. По предварительным данным, один человек получил легкие травмы.




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