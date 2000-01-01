Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Штайе обратился к Европе с требованием | Фото:21.02 15:52   MIGnews.com

Штайе обратился к Европе с требованием

Так называемый премьер-министр Палестинской автономии Мухаммад Штайе потребовал от европейских стран признать "Палестину" в качестве подтверждения приверженности принципу о "двух государствах".

Такое заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде в Рамалле, передает Wafa.

Он уверен, что Европа не согласится с планами Израиля по распространению суверенитета на Западный берег.

Что примечательно, европейские страны не признали ПА в качестве "независимого государства". Израиль настаивает на том, что такой шаг может перечеркнуть переговорный процесс.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:31
США "потеряли" в Сирии оружие на сотни миллионов долларов
15:10
В ФРГ усилят присутствие полиции возле мечетей
14:49
На израильтянина напали в долине реки Иордан
14:21
Новый случай заражения коронавирусом в Италии
14:11
В Иране проходят выборы в Меджлис (парламент) 11-го созыва
13:37
Шар с гранатой РПГ найден у жилого дома в Ашкелоне
13:15
Европа призывает к прекращению военных действий в Идлибе
13:12
Первый случай коронавируса в Израиле
12:46
"Саудиты хотят повторить успех Израиля"
11:50
Авианалет РФ в Сирии: Турция заявила о потерях
11:33
Попытка теракта в Иерусалиме
11:14
Пресс-секретарь иранского органа по выборам рад санкциям
11:09
Беннетт запретил палестинское строительство в Зоне B
10:42
Убийца из Ханау хотел уничтожить евреев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus