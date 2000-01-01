21.02 15:52 MIGnews.com
Штайе обратился к Европе с требованием
Так называемый премьер-министр Палестинской автономии Мухаммад Штайе потребовал от европейских стран признать "Палестину" в качестве подтверждения приверженности принципу о "двух государствах".
Такое заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде в Рамалле, передает Wafa.
Он уверен, что Европа не согласится с планами Израиля по распространению суверенитета на Западный берег.
Что примечательно, европейские страны не признали ПА в качестве "независимого государства". Израиль настаивает на том, что такой шаг может перечеркнуть переговорный процесс.
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