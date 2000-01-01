Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Беннетт запретил палестинское строительство в Зоне B | Фото:21.02 11:09   MIGnews.com

Беннетт запретил палестинское строительство в Зоне B

Министр обороны Нафтали Беннетт приказал заморозить палестинское строительство в зоне B. Об этом сообщает Аруц Шева.

В письме в канцелярию генерального прокурора и.о. министра обороны заявил, что строительство палестинцев в районе, где гражданская власть принадлежит Палестинской автономии, "является частью строительной инициативы, направленной на поощрение палестинского захвата земли".

Организация Peace Now обвинила министра обороны в том, что он пытается заблокировать создание палестинского государства.

Беннетт запретил жителям Палестинской администрации продолжать строительство в районе близ долины Шилох в регионе Биньямин. Зона B находится под гражданским контролем Палестинского органа, а ПА отвечает за выдачу разрешений на строительство.

"Это строительство не имеет реального оправдания в нынешнем месте. Похоже, что его главная цель - помешать израильским силам безопасности", - написал советник министра обороны по делам поселений Ави Роэ.

В письме также говорится, что "поскольку проект является частью заявленных усилий по поощрению палестинского захвата земли в Иудее и Самарии, то, как силы безопасности ведут свои дела, может распространиться на весь район Иудеи и Самария в случаях частного строительства. Позиция политического эшелона состоит в том, что (этот тип) строительство не должно быть разрешен."

В июле прошлого года началось строительство дорожной сети в непосредственной близости от еврейских общин Амихай и Адей-Ад. Работы проводились в зоне B, которая находится под совместным гражданским и израильским контролем безопасности ПА.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:33
Попытка теракта в Иерусалиме
11:14
Пресс-секретарь иранского органа по выборам рад санкциям
10:42
Убийца из Ханау хотел уничтожить евреев
10:20
Турция проигнорировала патрулирование с РФ в Сирии
10:17
Опрос: "Ликуд" уступает "Кахоль Лаван"; правые - левым
10:15
Турция хочет вооружится ЗРК Patriot для защиты Идлиба от РФ
09:54
Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе
09:43
Депутат Ирландии назвал израильских послов "обезьянами"
09:08
"Без Нетаниягу в первом туре было бы правое правительство"
08:36
Кинерет поднялся на 1,5 см за сутки
08:23
Либерман: политическая карьера Нетаниягу подошла к концу
08:18
Если у вас нету дома...
07:48
Как ХАМАС тратит деньги из Катара?
07:22
Попытка нападения на солдат ЦАХАЛа на Западном берегу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus