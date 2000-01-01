21.02 11:09 MIGnews.com

Беннетт запретил палестинское строительство в Зоне B

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Министр обороны Нафтали Беннетт приказал заморозить палестинское строительство в зоне B. Об этом сообщает Аруц Шева.В письме в канцелярию генерального прокурора и.о. министра обороны заявил, что строительство палестинцев в районе, где гражданская власть принадлежит Палестинской автономии, "является частью строительной инициативы, направленной на поощрение палестинского захвата земли".Организация Peace Now обвинила министра обороны в том, что он пытается заблокировать создание палестинского государства.Беннетт запретил жителям Палестинской администрации продолжать строительство в районе близ долины Шилох в регионе Биньямин. Зона B находится под гражданским контролем Палестинского органа, а ПА отвечает за выдачу разрешений на строительство."Это строительство не имеет реального оправдания в нынешнем месте. Похоже, что его главная цель - помешать израильским силам безопасности", - написал советник министра обороны по делам поселений Ави Роэ.В письме также говорится, что "поскольку проект является частью заявленных усилий по поощрению палестинского захвата земли в Иудее и Самарии, то, как силы безопасности ведут свои дела, может распространиться на весь район Иудеи и Самария в случаях частного строительства. Позиция политического эшелона состоит в том, что (этот тип) строительство не должно быть разрешен."В июле прошлого года началось строительство дорожной сети в непосредственной близости от еврейских общин Амихай и Адей-Ад. Работы проводились в зоне B, которая находится под совместным гражданским и израильским контролем безопасности ПА.