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Нетаниягу обвинил Аббаса в бегстве от мира | Фото:21.02 09:11   MIGnews.com

Нетаниягу обвинил Аббаса в бегстве от мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обвинил председателя ПА Махмуда Аббаса, выступавшего во вторник в Совете Безопасности ООН, в "бегстве от мира" и финансировании терроризма.

Об этом глава в среду, 21 февраля сообщает Arutz Sheva.

"Аббас ничего нового не сказал. Он продолжает убегать от мира и продолжает выплачивать террористам и их семьям 347 миллионов долларов". – написал глава правительства в Twitter.

Председатель "Бейт ха-Иегуди" Нафтали Беннет также раскритиковал выступление палестинского лидера.

"Нация, которая изобретает свое прошлое, не имеет будущего. Предки палестинского народа, возможно, существовали 5000 лет назад, но к югу отсюда на Аравийском полуострове. Я советую Абу Мазену сосредоточиться не на создании воображаемого прошлого, а на создании практического будущого", - написал он в Twitter.

Напомним, во вторник Аббас на заседании Совета Безопасности ООН выразил готовность к прямым переговорам с Израилем, но выдвинул целый ряд предварительных условий, включая признание Восточного Иерусалима столицей палестинского государства.

Он также призвал созвать в середине года международную мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта.
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