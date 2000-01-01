21.02 09:11 MIGnews.com

Нетаниягу обвинил Аббаса в бегстве от мира

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обвинил председателя ПА Махмуда Аббаса, выступавшего во вторник в Совете Безопасности ООН, в "бегстве от мира" и финансировании терроризма.Об этом глава в среду, 21 февраля сообщает Arutz Sheva."Аббас ничего нового не сказал. Он продолжает убегать от мира и продолжает выплачивать террористам и их семьям 347 миллионов долларов". – написал глава правительства в Twitter.Председатель "Бейт ха-Иегуди" Нафтали Беннет также раскритиковал выступление палестинского лидера."Нация, которая изобретает свое прошлое, не имеет будущего. Предки палестинского народа, возможно, существовали 5000 лет назад, но к югу отсюда на Аравийском полуострове. Я советую Абу Мазену сосредоточиться не на создании воображаемого прошлого, а на создании практического будущого", - написал он в Twitter.Напомним, во вторник Аббас на заседании Совета Безопасности ООН выразил готовность к прямым переговорам с Израилем, но выдвинул целый ряд предварительных условий, включая признание Восточного Иерусалима столицей палестинского государства.Он также призвал созвать в середине года международную мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта.