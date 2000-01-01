21.02 12:47 MIGnews.com

Айман Уда в шоке: Саудия за Палестину с столицей в Абу Дис

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидер фракции Объединенный Арабский Список Айман Уда атаковал королевство Саудовская Аравия, бросившего палестинцев на произвол судьбы.Уда возмущен информацией о саудовском мирном плане, который был предложен главе автономии Махмуду Аббасу в Эр-Рияде.Сауды якобы предложили Абу Мазену “государство Палестина со столицей в Абу Дис” и предупредили, что в случае, если он такой план отвергнет, ему придется покинуть свой пост.Уда заявил: “Это- прямой союз между израильскими правыми и Саудовской Аравией, стыд и позор”.Уда заявил: “Американская разведка опирается на израильскую оккупацию с тем, чтобы сохранить свои интересы в регионе. Никто не знает точно, чего хочет Трамп. Борьба с оккупацией - самый короткий путь обеспечения прав палестинского народа, но палестинский народ сегодня не может ни на кого положиться”.