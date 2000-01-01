Посол США при Организации Объединенных Наций Ники Хейли прокомментировала речь главы ПА Махмуда Аббаса, отметив, что палестинскому лидеру следует сделать выбор между достижением мира и ненавистной риторикой.
Об этом в среду, 21 февраля сообщает Arutz Sheva.
Постпред США в ООН заявила председателю Палестинской автономии, что американская сторона "готова к переговорам, но гоняться за вами мы не будем".
"Мы полностью готовы помочь в достижении будущего процветания и сосуществования. У палестинского руководства есть выбор между двумя разными путями. Существует путь абсолютистских требований, подкрепляемый ненавистной риторикой и подстрекательством к насилию. Этот путь уже привел и продолжит вести к нищете и дополнительным трудностям для палестинского народа", - отметила Хейли.
По ее словам, палестинское руководство может продолжать осуждать Соединенные Штаты и отвергать роль США в мирных переговорах, однако, отмечает Хейли, этот путь приведет к тому, что палестинский народ не достигнет своих целей.
Напомним, во вторник Аббас в своем выступлении призвал международное сообщество провести мирную конференцию по Ближнему Востоку в качестве альтернативы переговорам между Израилем и ПА при посредничестве США.
"Израиль закрыл дверь на решение двух государств и наносит большой вред", - заявил палестинский лидер, утверждая, что Израиль, а не ПА, избегает мирных переговоров.