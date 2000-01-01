21.02 08:58 MIGnews.com

Премьер-министр ПА призвал ЕС признать "Палестину"

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Премьер-министр ПА Рами Хамдалла призвал страны-члены Евросоюза признать "Палестину". Об этом он заявил во время встречи с делегацией, представляющей Палестинский комитет в Европейском парламенте."Существует большая потребность, чем когда-либо, чтобы все страны ЕС признали независимое палестинское государство в границах 1967 года, столицей которого будет Восточный Иерусалим. Такой шаг стал бы актом поддержки усилий, которые прикладывает палестинское руководство, чтобы положить конец оккупации и спасти идею создания двух государств для двух народов", - заявил Хамдалла.Кроме этого, в ходе встречи палестинский премьер представил делегации доказательства предполагаемых нарушений прав человека, совершенных Израилем в отношении палестинских арабов; доказательства израильской поселенческой деятельности, конфискации земель и сноса домов, в особенности в зоне С, большинство из которых финансируются Европейским Союзом.Хамдалла также призвал ЕС оказать давление на Израиль для того, что правительство прекратило строительство новых поселений в Иудее и Самарии, конфискацию земель, а также нарушать международное гуманитарное право и права человека.