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YouTube 21.02 08:58   MIGnews.com

Премьер-министр ПА призвал ЕС признать "Палестину"

Премьер-министр ПА Рами Хамдалла призвал страны-члены Евросоюза признать "Палестину". Об этом он заявил во время встречи с делегацией, представляющей Палестинский комитет в Европейском парламенте.

"Существует большая потребность, чем когда-либо, чтобы все страны ЕС признали независимое палестинское государство в границах 1967 года, столицей которого будет Восточный Иерусалим. Такой шаг стал бы актом поддержки усилий, которые прикладывает палестинское руководство, чтобы положить конец оккупации и спасти идею создания двух государств для двух народов", - заявил Хамдалла.

Кроме этого, в ходе встречи палестинский премьер представил делегации доказательства предполагаемых нарушений прав человека, совершенных Израилем в отношении палестинских арабов; доказательства израильской поселенческой деятельности, конфискации земель и сноса домов, в особенности в зоне С, большинство из которых финансируются Европейским Союзом.

Хамдалла также призвал ЕС оказать давление на Израиль для того, что правительство прекратило строительство новых поселений в Иудее и Самарии, конфискацию земель, а также нарушать международное гуманитарное право и права человека.
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