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В facebook объявлена охота на арабов, служащих в ЦАХАЛе 21.02 07:35   MIGnews.com

В facebook объявлена охота на арабов, служащих в ЦАХАЛе

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что в facebook организована группа, выкладывает фотографию и личную информацию о христианах, друзах и арабах, служащих в ЦАХАЛе и израильской полиции.

Израильская полиция потребовала заблокировать эту страницу.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил: “Наш долг - защищать солдат, служащих в ЦАХАЛе. Я ожидаю, что полиция разберется с этим делом, и в случае, если за этим стоят граждане Израиля призовет их к ответственности”.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “Солдаты, чувствующие стресс или угрозу, должны обращаться к вышестоящему командиру, а также в израильскую полицию”.
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