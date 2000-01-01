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Аятолла Хаменеи: израильтяне – фейковый народ 21.02 16:43   MIGnews.com

Аятолла Хаменеи: израильтяне – фейковый народ

Граждане Израиля являются "фейковой нацией" в "грязной главе" истории мира, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на шестой Международной конференции в поддержку интифады палестинцев, которая открылась во вторник, 21 февраля в Тегеране.

Как сообщает Associated Press, Хаменеи заявил, что Израиль создали искусственным путем – собирая евреев из других частей мира на Ближнем Востоке с целью занять земли палестинцев и заменить ее "истинную сущность".

В своем 33-минутном выступлении он заявил, что создание Израиля является "одной из грязных глав в истории, которая будет закрыта благодаря божественной благодати".

Аятолла призвал всех присутствующих на конференции поддерживать военные группировки ХАМАС и "Хезболла", осуществляющие нападения и теракты в отношении Израиля.
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