21.02 16:43 MIGnews.com

Аятолла Хаменеи: израильтяне – фейковый народ

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Граждане Израиля являются "фейковой нацией" в "грязной главе" истории мира, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на шестой Международной конференции в поддержку интифады палестинцев, которая открылась во вторник, 21 февраля в Тегеране.Как сообщает Associated Press, Хаменеи заявил, что Израиль создали искусственным путем – собирая евреев из других частей мира на Ближнем Востоке с целью занять земли палестинцев и заменить ее "истинную сущность".В своем 33-минутном выступлении он заявил, что создание Израиля является "одной из грязных глав в истории, которая будет закрыта благодаря божественной благодати".Аятолла призвал всех присутствующих на конференции поддерживать военные группировки ХАМАС и "Хезболла", осуществляющие нападения и теракты в отношении Израиля.