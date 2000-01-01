21.01 10:12 MIGnews.com
ШАБАК: предотвращено свыше 560 терактов
В Израиле в течение года было предотвращено свыше 560 терактов, в том числе 10 подрывов террористов-смертников и четыре похищения людей.
Соответствующее заявление сделал глава ШАБАКа Надав Аргаман, передает The Times of Israel
.
"Минувший год был отмечен усилением угроз безопасности Израиля на всех направлениях, над которыми мы работаем", – отметил Аргаман.
Уточняется, что свыше трех сотен атак террористы хотели осуществить с применением огнестрельного оружия.
По словам Аргамана, количество предотвращенных атак по сравнению с 2018 годом увеличилось – тогда их насчитывалось около 500.
Тем не менее, в прошлом году было осуществлено много атак, которые стоили жизни израильтянам. В результате терактов погибли пять человек. Годом ранее насчитывалось 11 жертв.
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