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ШАБАК: за год было предотвращено свыше 500 терактов | Фото:21.01 10:12   MIGnews.com

ШАБАК: предотвращено свыше 560 терактов

В Израиле в течение года было предотвращено свыше 560 терактов, в том числе 10 подрывов террористов-смертников и четыре похищения людей.

Соответствующее заявление сделал глава ШАБАКа Надав Аргаман, передает The Times of Israel.

"Минувший год был отмечен усилением угроз безопасности Израиля на всех направлениях, над которыми мы работаем", – отметил Аргаман.

Уточняется, что свыше трех сотен атак террористы хотели осуществить с применением огнестрельного оружия.

По словам Аргамана, количество предотвращенных атак по сравнению с 2018 годом увеличилось – тогда их насчитывалось около 500.

Тем не менее, в прошлом году было осуществлено много атак, которые стоили жизни израильтянам. В результате терактов погибли пять человек. Годом ранее насчитывалось 11 жертв.


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