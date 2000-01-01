Форум памяти Холокоста: Израиль предостерегает ХАМАС
Израиль решительно отреагирует на любую попытку террористической организации ХАМАС сорвать пятый Всемирный форум памяти Холокоста, на который съедутся мировые лидеры.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление официальных представителей страны.
Израиль предупредил, что без колебаний нанесет удар по террористической организации в Газе в ответ на любые провокации во время мероприятия.
Официальные представители государства считают, что ХАМАС стоит за запуском воздушных шаров с бомбами, которые неоднократно прилетали в последние дни из Газы. По сообщениями 13 канала, во время форума террористы могут провести новые запуски или позволить другим группировкам совершить ракетные обстрелы.
Пятый Всемирный форум по Холокосту состоится 23 января в Яд Вашем. По крайней мере 47 мировых лидеров или высокопоставленных дипломатов, в том числе 26 президентов, четыре короля и четыре премьер-министра, будут присутствовать на мероприятии.
В список гостей входят вице-президент США Майк Пенс, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Украины Владимир Зеленский, король Испании Филипп VI, британский принц Чарльз и многие другие.