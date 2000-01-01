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Самодельные зажигательные устройства обнаружены в Негеве | Фото:21.01 17:31   MIGnews.com

Самодельные зажигательные устройства обнаружены в Негеве

По сообщению Ynet, полиция обнаружила несколько зажигательных устройств, прикрепленных к небольшому планеру в Рамат-Ховаве в Негеве.

Предполагалось, что воздушные шары были запущены из Газы и могут представлять угрозу.

На место происшествия прибыло подразделение по обезвреживанию бомб израильской полиции, которое сообщило о том, что ни один из них не представляет угрозы для гражданского населения.


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