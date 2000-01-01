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В Иудеи и Самарии закрыты точки с незаконным оружием | Фото:21.01 16:01   MIGnews.com

В Иудеи и Самарии закрыты точки с незаконным оружием

В рамках совместных оперативных действий в течение последних полутора месяцев, ЦАХАЛ, Шабак, Пограничная полиция и полиция Израиля изъяли огромное количество оружия в Иудее и Самарии.

Во время обысков силы безопасности захватили многочисленные виды оружия, в том числе 13 пистолетов, 25 автоматических установок типа "Карло", две штурмовые винтовки М16 и боеприпасы.

Все предметы были конфискованы и переданы силам безопасности.

Кроме того, в рамках продолжающейся широкомасштабной операции в этом районе силы ЦАХАЛа конфисковали финансовые поступления террористов в размере тысяч шекелей.

Вечером в понедельник, 20 января, были закрыты пять мастерских по изготовлению незаконного оружия в районах Иудеи, Самарии и Иорданской долины, контролируемых Палестинским органом.


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