Штайе: в ПА намерены отказаться от деления на зоны
Палестинская автономия не собирается различить зоны "А, В и С", две из которых находятся под контролем Израиля.
Такое заявление в интервью Haaretz сделал так называемый премьер-министр ПА Мохаммад Штайе.
Деление вышеуказанных территорий на зоны было сделано в рамках Норвежских соглашений. Штайе обвинил Израиль в их нарушении. По его словам, если с израильской точки зрения весь Западный берег является "зоной С", то он лично относится к нему как к "зоне A".
Он также пожаловался на бюрократические трудности при контактах с Израилем. По его словам, согласия на импорт дешевых энергоносителей из Ирака до сих пор нет, что осложняется еще и особым министерством гражданской администрации, отвечающего за контакты с Израилем.