20.12 21:30 MIGnews.com
Трампиада в Офра обстреляна из соседней арабской деревни
Стали известны первые подробности обстрела в Офра.
Была обстреляна трампиада, на которой ждали подвозки несколько гражданских. Солдаты, охранявшие остановку, открыли ответный огонь. Никто не пострадал.
Обстрел был произведен из арабской деревни Айн Ябруд, находящейся неподалеку.
Очевидец рассказал корреспонденту 10-го канала: “Как только раздались выстрелы, мы бросились на землю. Солдаты нас прикрыли”.
Солдаты ЦАХАЛа прочесывают местность.
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