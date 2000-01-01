20.12 21:30 MIGnews.com

Трампиада в Офра обстреляна из соседней арабской деревни

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Стали известны первые подробности обстрела в Офра.Была обстреляна трампиада, на которой ждали подвозки несколько гражданских. Солдаты, охранявшие остановку, открыли ответный огонь. Никто не пострадал.Обстрел был произведен из арабской деревни Айн Ябруд, находящейся неподалеку.Очевидец рассказал корреспонденту 10-го канала: “Как только раздались выстрелы, мы бросились на землю. Солдаты нас прикрыли”.Солдаты ЦАХАЛа прочесывают местность.