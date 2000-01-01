Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Трампиада в Офра обстреляна из соседней арабской деревни 20.12 21:30   MIGnews.com

Трампиада в Офра обстреляна из соседней арабской деревни

Стали известны первые подробности обстрела в Офра.

Была обстреляна трампиада, на которой ждали подвозки несколько гражданских. Солдаты, охранявшие остановку, открыли ответный огонь. Никто не пострадал.

Обстрел был произведен из арабской деревни Айн Ябруд, находящейся неподалеку.

Очевидец рассказал корреспонденту 10-го канала: “Как только раздались выстрелы, мы бросились на землю. Солдаты нас прикрыли”.

Солдаты ЦАХАЛа прочесывают местность.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:05
Буш-старший 10 лет тайно спонсировал мальчика
01:05
Толпа зебр носилась по улицам Дрездена  
00:17
Новое творение Banksy - ребенок, играющий с пеплом  
23:07
Маколей Калкин вновь "Один дома", но вместе с Google  
22:10
Лондон: неизвестный с ножом напал на медцентр
21:50
Нетаниягу и Трамп обсудили дальнейшее сотрудничество в Сирии
21:30
97-летнего экс-охранника концлагеря судить не будут
21:14
На границе с Ливаном раздались взрывы
21:07
Обстрел в районе Офра
21:05
ЦАХАЛ расследует сообщение о стрельбе вблизи Офра
21:04
"У Израиля нет иного выбора, кроме как атаковать в Ливане"
20:36
Ганц: наша главная задача - решить палестинскую проблему
20:30
Саудовская Аравия: Афганские переговоры дадут результат
20:28
Американцы потребуют развернуть UNIFIL  в аэропорту Бейрута
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus