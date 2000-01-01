Израиль будет действовать против Ирана вместе с США
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в четверг, что Израиль "продолжит агрессивно действовать против попытки Ирана закрепиться в Сирии".
Он добавил, что Израиль продолжает свои усилия по обнаружению и ликвидации террористических туннелей на израильско-ливанской границе.
"В данный момент мы используем специальные средства для ... нейтрализации этих туннелей", - сказал Нетаниягу, добавив, что "мы не намерены сокращать наши усилия на любом из этих фронтов, мы будем наращивать их, и я знаю, что мы это делаем при полной поддержке США", пишет Haaretz.
Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что он в основном согласен с Трампом в том, что ИГИЛ потерпело поражение в Сирии, добавив, что существует риск того, что боевики ИГИЛ могут перегруппироваться. Путин также назвал военное присутствие США в Сирии незаконным.
Путин отметил, что не знает, что на самом деле означает уход США из Сирии, добавив, что Россия пока не видела никаких признаков вывода. По его словам, США уже много раз говорили, что они покидают Афганистан, но они все еще там.
Израиль знал о намерениях Трампа вывести войска из Сирии и пытался отложить решение. Однако именно этот шаг застал политиков врасплох и в тот момент, когда Израиль столкнулся с последствиями сентябрьского падения российского Ил-20 в Сирии.
После инцидента Нетаниягу еще не пригласили в Москву, и Израиль надеялся, что это произойдет до вывода США.
Премьер сказал, что он говорил в понедельник с президентом Трампом и с государственным секретарем Майком Помпео.
Нетаньяху добавил, что Израиль будет внимательно следить за графиком вывода американских войск и последствиями для Иерусалима.
Посланник Израиля в ООН Дэнни Данон выразил обеспокоенность американскими действиями позднее в среду. Он сказал, что власти уважают решение своего союзника, но у Израиля все еще есть свои опасения по поводу ситуации в Сирии.