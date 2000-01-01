Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль будет действовать против Ирана вместе с США 20.12 14:20   MIGnews.com

Израиль будет действовать против Ирана вместе с США

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в четверг, что Израиль "продолжит агрессивно действовать против попытки Ирана закрепиться в Сирии".

Он добавил, что Израиль продолжает свои усилия по обнаружению и ликвидации террористических туннелей на израильско-ливанской границе.

"В данный момент мы используем специальные средства для ... нейтрализации этих туннелей", - сказал Нетаниягу, добавив, что "мы не намерены сокращать наши усилия на любом из этих фронтов, мы будем наращивать их, и я знаю, что мы это делаем при полной поддержке США", пишет Haaretz.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что он в основном согласен с Трампом в том, что ИГИЛ потерпело поражение в Сирии, добавив, что существует риск того, что боевики ИГИЛ могут перегруппироваться. Путин также назвал военное присутствие США в Сирии незаконным.

Путин отметил, что не знает, что на самом деле означает уход США из Сирии, добавив, что Россия пока не видела никаких признаков вывода. По его словам, США уже много раз говорили, что они покидают Афганистан, но они все еще там.

Израиль знал о намерениях Трампа вывести войска из Сирии и пытался отложить решение. Однако именно этот шаг застал политиков врасплох и в тот момент, когда Израиль столкнулся с последствиями сентябрьского падения российского Ил-20 в Сирии.

После инцидента Нетаниягу еще не пригласили в Москву, и Израиль надеялся, что это произойдет до вывода США.

Премьер сказал, что он говорил в понедельник с президентом Трампом и с государственным секретарем Майком Помпео.

Нетаньяху добавил, что Израиль будет внимательно следить за графиком вывода американских войск и последствиями для Иерусалима.

Посланник Израиля в ООН Дэнни Данон выразил обеспокоенность американскими действиями позднее в среду. Он сказал, что власти уважают решение своего союзника, но у Израиля все еще есть свои опасения по поводу ситуации в Сирии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:34
Атаковавший в Гиват Асаф - брат убийцы в Офра
15:10
От кого зависят отношения России и США
14:40
5-й трехсторонний саммит Израиль-Греция-Кипр в Беэр-Шеве  
14:22
Нетаниягу: мы применяем специальные средства в туннелях
13:55
Амсалем: Кахлон неверно толкует израильское законодательство
13:43
ISIS казнили датчанок: мы отрезаем ваши головы за Сирию
13:31
Иерусалим: зафиксирован 2-й случай смерти от кори в 2018
12:50
Депутаты поддержали законопроект о высылке семей террористов
12:49
Видео: израильских уголовников выпустили на волю  
12:25
Бедуины перекрыли шоссе №40  
12:05
Уровень Кинерета поднялся, Хермон завалило снегом
11:42
У солдат бригады Кфир забрали оружие перед визитом Нетаниягу
11:14
Израиль готовится к алие 200 тысяч французских евреев
11:02
Два солдата ЦАХАЛа потерялись во время учений
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus