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Несколько тысяч палестинцев протестуют на границе с Газой | Фото:20.09 18:47   MIGnews.com

Несколько тысяч палестинцев протестуют на границе с Газой

8 тысяч палестинцев приняли участие в еженедельных акциях протеста вдоль границы с Газой в пятницу днем, 20 сентября. Согласно новостному сайту Уолла, некоторые из демонстрантов атаковали израильских солдат с помощью самодельных взрывных устройств. Также, многие пытались поломать ограждение безопасности.

Палестинские СМИ сообщают, что 12 человек получили ранения в результате применения израильскими солдатами оружия.

В прошлую пятницу несколько тысяч палестинцев протестовали вдоль границы с Газой после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил, что война с террористическими группами в Газе может начаться "в любой момент".

В демонстрациях приняли участие около 4000 человек. Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, тогда заявило, что 30 человек были ранены. Ранее в этом месяце два палестинца были убиты в столкновениях с ЦАХАЛом.


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