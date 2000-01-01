20.09 18:47 MIGnews.com

Несколько тысяч палестинцев протестуют на границе с Газой

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8 тысяч палестинцев приняли участие в еженедельных акциях протеста вдоль границы с Газой в пятницу днем, 20 сентября. Согласно новостному сайту Уолла, некоторые из демонстрантов атаковали израильских солдат с помощью самодельных взрывных устройств. Также, многие пытались поломать ограждение безопасности.Палестинские СМИ сообщают, что 12 человек получили ранения в результате применения израильскими солдатами оружия.В прошлую пятницу несколько тысяч палестинцев протестовали вдоль границы с Газой после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил, что война с террористическими группами в Газе может начаться "в любой момент".В демонстрациях приняли участие около 4000 человек. Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, тогда заявило, что 30 человек были ранены. Ранее в этом месяце два палестинца были убиты в столкновениях с ЦАХАЛом.