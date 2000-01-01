20.07 09:24 MIGnews.com

Зять Трампа предложил ХАМАСу деньги взамен на мир

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Соединенные Штаты готовы оплатить мир между Израилем и ХАМАСом, но только если последний сделает первый шаг.В четверг в The Washington Post вышла совместная статья американского посла в Израиле Дэвида Фридмана, а также членов "мирной" команды Дональда Трампа – его зятя Джареда Кушнера и спецпосланника на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта.Они пообещали выделить группировке немалую сумму, если Газа полностью откажется от какого-либо насилия, признают Государство Израиль и вернут похищенные тела солдат и удерживаемых в заложниках граждан страны.Авторы статьи прочат Газе "экономический успех" и "процветающую региональную экономику", что, в свою очередь, обеспечит стабильность для жителей анклава. Но только если ХАМАС "позволит США помочь".Досталось от них и международному сообществу, которое Кушнер, Гринблатт и Фридман обвинили в пустой болтовне вместо "реальных предложений" и "значимых чеков".Они утверждают, что Штаты "вложили в помощь палестинскому народу денег больше, чем любая другая страна", но, тем не менее, признают, что миллиарды долларов международной помощи не снизили уровень бедности в анклаве и не обеспечили его жителей работой (по официальным данным 53% населения Газы – нищие, а 49% – безработные). Авторы уверены, что картина не поменяется до тех пор, пока ХАМАС не признает Израиль и не начнет действовать в соответствии с предыдущими соглашениями."Палестинцы Газы погрязли в порочном кругу, в котором их преисполненное коррупции и ненависти руководство провоцирует конфликты, приводящие к сокращению возможностей, нищете и безнадежности. Этот цикл очевиден: ракетные и минометные обстрелы, туннели террора, горящие воздушные змеи и другие виды оружия лишь жестче ограничивают возможности жителей Газы. Агрессия ХАМАСа порождает страдания жителей Газы", - говорится в статье.