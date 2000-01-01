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Снайпер ХАМАСа убил израильского солдата 20.07 22:48   MIGnews.com

Снайпер ХАМАСа убил израильского солдата

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение о том, что снайпер ХАМАСа убил солдата израильской армии.

Солдат был ранен в грудь и эвакуирован на вертолете в госпиталь Сорока, где скончался от ранения.

В настоящий момент высшее политическое руководство Израиля проводит консультации в штаб-квартире ЦАХАЛа в Кирие, Тлеь-Авив.

Ранее об этом сообщили иностранные информационные агентства.

ЦАХАЛ сообщил, что речь идет о самой серьезной эскалации с момента окончания операции “Нерушимая Скала в 2014 году”.

ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС “заплатит тяжелую цену” за произошедшее.

Палестинцы утверждают, что ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАСа в аль-Бурейдж.

Три ракеты были выпущены из газы по Израилю. Две ракеты перехвачены “Железным Куполом”, одна не долетела до границы.

ЦАХАЛ сообщил о том, что атакованы 15 позиций и баз ХАМАСа, в том числе, штаб-квартира батальона ХАМАСа в Зейтун. Уничтожены склады вооружений, базы и наблюдательные посты террористов.
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