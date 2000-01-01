Израильские арабы сомневаются в добрых намерениях Израиля

"Все эти проекты не имеют ничего общего с улучшением нашей жизни. Речь идет о все большем и большем контроле над Восточным Иерусалимом", - заявил Зиад Хаммури, глава общественной организации "Иерусалимский центр социальных и экономических прав".
Отметим, что программа Leading Change, запущенная в мае, направлена на уменьшение огромной социальной пропасти между еврейскими и палестинскими кварталами.
Два миллиарда шекелей, выделенные на ее реализацию, инвестируют в инфраструктуру и создание рабочих мест, в особенности для палестинских женщин, и еще ряд социально полезных проектов.