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Израильские арабы сомневаются в добрых намерениях Израиля | Фото:20.07 21:48   MIGnews.com

Израильские арабы сомневаются в добрых намерениях Израиля

Израильские арабы скептически и с недоверием относятся к программе по развитию палестинских районов Восточного Иерусалима, которая обойдется государству в полмиллиарда долларов.

Об этом в пятницу, 20 июля сообщает Ynet.

"Все эти проекты не имеют ничего общего с улучшением нашей жизни. Речь идет о все большем и большем контроле над Восточным Иерусалимом", - заявил Зиад Хаммури, глава общественной организации "Иерусалимский центр социальных и экономических прав".

Отметим, что программа Leading Change, запущенная в мае, направлена на уменьшение огромной социальной пропасти между еврейскими и палестинскими кварталами.

Два миллиарда шекелей, выделенные на ее реализацию, инвестируют в инфраструктуру и создание рабочих мест, в особенности для палестинских женщин, и еще ряд социально полезных проектов.
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