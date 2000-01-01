ХАМАС: убиты четыре боевика "Бригад Изаддин аль-Касам"
Ситуация вдоль границы с Газой сегодня накалилась с новой силой. Арабские снайперы открыли огонь по израильским военным, которые находились в районе контрольного пункта пропуска Кисуфим. ЦАХАЛ ответил таковым огнем. Удар был нанесен по восьми объектам террористов.
Представители боевого крыла ХАМАСа, "Бригад Изаддина аль-Касама", сегодня вечером заявили, что четверо палестинцев, убитых в столкновениях с ЦАХАЛом, являлись боевиками террористической группы.