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ХАМАС: убиты трое боевиков `Бригад Изаддина аль-Касама` | Фото:20.07 21:15   MIGnews.com

ХАМАС: убиты четыре боевика "Бригад Изаддин аль-Касам"

Ситуация вдоль границы с Газой сегодня накалилась с новой силой. Арабские снайперы открыли огонь по израильским военным, которые находились в районе контрольного пункта пропуска Кисуфим. ЦАХАЛ ответил таковым огнем. Удар был нанесен по восьми объектам террористов.

Представители боевого крыла ХАМАСа, "Бригад Изаддина аль-Касама", сегодня вечером заявили, что четверо палестинцев, убитых в столкновениях с ЦАХАЛом, являлись боевиками террористической группы.

Об этом в пятницу, 20 июля сообщает Ynet.

Минздрав Газы уточняет, что, по меньшей мере 120 палестинцев получили ранения.

ЦАХАЛ возложил всю полноту ответственности за ситуацию в Газе и эскалацию напряженности на ХАМАС
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