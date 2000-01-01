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ЦАХАЛ начинает широкомасштабную операцию в Газе | Фото:20.07 20:41   MIGnews.com

ЦАХАЛ начинает широкомасштабную операцию в Газе

Боевые самолеты ЦАХАЛа сегодня вечером нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАСа на всей территории Газы.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа уточнил, что масштабная атака выполняется в нескольких местах.

"ХАМАС будет привлечен к ответственности за этот инцидент, а также за череду террористических атак, которые он совершил в течение последних месяцев", - говорится в заявлении армии.

"ХАМАС последовательно ухудшал ситуацию в сфере безопасности и ему придется ответить за это", - подчеркнули израильские военные.

Отметим, что ЦАХАЛ находится в полной боеготовности и продолжит делать все возможное для обеспечения безопасности израильтян.

Напомним, что ситуация вдоль границы с Газой остается напряженной.

Ранее палестинские террористы открыли огонь по израильским военным. В ответ танки и военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по позициям ХАМАСа на приграничной территории сектора.

В армейской пресс-службе уточнили, что были атакованы восемь объектов террористической инфраструктуры ХАМАСа.

Минздрав Газы сообщил, что в результате столкновений с израильскими солдатами убиты трое палестинцев.
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