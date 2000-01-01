20.07 20:41 MIGnews.com
ЦАХАЛ начинает широкомасштабную операцию в Газе
Боевые самолеты ЦАХАЛа сегодня вечером нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАСа на всей территории Газы.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа уточнил, что масштабная атака выполняется в нескольких местах.
"ХАМАС будет привлечен к ответственности за этот инцидент, а также за череду террористических атак, которые он совершил в течение последних месяцев", - говорится в заявлении армии.
"ХАМАС последовательно ухудшал ситуацию в сфере безопасности и ему придется ответить за это", - подчеркнули израильские военные.
Отметим, что ЦАХАЛ находится в полной боеготовности и продолжит делать все возможное для обеспечения безопасности израильтян.
Напомним, что ситуация вдоль границы с Газой остается напряженной.
Ранее палестинские террористы открыли огонь
по израильским военным. В ответ танки и военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по позициям ХАМАСа на приграничной территории сектора.
В армейской пресс-службе уточнили, что были атакованы восемь объектов
террористической инфраструктуры ХАМАСа.
Минздрав Газы сообщил
, что в результате столкновений с израильскими солдатами убиты трое палестинцев.
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