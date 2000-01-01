20.07 19:34 MIGnews.com
ЦАХАЛ подтвердил удар по позициям террористов в Газе
Арабские снайперы
открыли огонь по израильским военным, которые находились в районе контрольного пункта пропуска Кисуфим. ЦАХАЛ ответил таковым огнем. Удар был нанесен по восьми объектам террористов.
Об этом в пятницу, 20 июля сообщает The Jerusalem Post
со ссылкой на армию.
Армия отметила в заявлении, что она была вынуждена ответить на "жестокие беспорядки вдоль защитного забора, во время которых были обстреляны войска ЦАХАЛа".
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